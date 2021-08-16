Певица считает, что цены в роддоме, в котором ее сын появился на свет, "доступны для каждого".

Украинская певица MamaRika, которая 2 августа впервые стала матерью, раскрыла стоимость своих родов. Заявление звезды удивило сеть, ведь цена на услуги роддома, где рожала артистка, не совсем бюджетная. Однако сама MamaRika отмечает, что стоимость родов вполне "лояльна".

О том, сколько певице и ее мужу пришлось потратить на роды, она рассказала на своей странице в Instagram.

MamaRika рожала в одном из роддомов Киева. Как известно, певице делали кесарево сечение, однако она прекрасно чувствует себя после операции и не жалуется на боль. Звезда подробно рассказывает о родах, а вопрос стоимости услуг интересует поклонников больше всего.

"Народ, у нас был пакет комфорт, и палата стандарт плюс", - рассказала MamaRika. На сайте роддома есть прайс, в котором указано, что выбранный певицей пакет услуг стоит свыше 43 тысяч гривень.

Читайте также"Помолодела лет на 10": Олю Полякову "не узнали" на красной дорожке кинофестиваля (фото)Сама звезда считает, что такие цены вполне нормальные. Она добавила, что стоимость родов "максимально лояльна и доступна для всех". Однако не все фанаты согласились с мнением MamaRika.

По словам комментаторов, не каждая женщина может себе позволить потратить на роды почти 50 тысяч гривень. Однако, как отметили пользователи, сама MamaRika могла и не платить за услуги родильного дома, ведь на своей странице в Instagram она развернула целую рекламную кампанию заведения.

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Автор: Полина Кузенко