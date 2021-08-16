Девушка нарвалась на резкую критику подписчиков в Instagram.

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша показала на видео, как целуется с парнем.

Ролик со страстным поцелуем со своим бойфрендом она опубликовала в Instagram.

Далеко не все подписчики начинающей модели оценили видео:

"Сцена не для показа", "Машенька, не спеши быть взрослой", "Куда отец смотрит?", "Когда твой парень красивее тебя", "Фу", "Милашики", "Ой, маме не показывай", "А не рано ли?", "Мама видела??", "Это надо всем показывать? Маша хвастается?", "Такое что-то…".

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Автор: Катерина Шварц