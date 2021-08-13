Маша Полякова показала неожиданные фотографии.

16-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша поделилась с фолловерами в Instagram необычными снимками.

Девушка в лесу лежала на земле вместе со своим парнем. Молодой человек предстал в образе жертвы вампира, из шеи которого стекала якобы кровь. В то же время Маша позировала в белой рубашке. Неожиданной деталью стал крест, нарисованный у нее на лбу.

"Фу, гадость", "Ужас", "Хуже уже не будет", "Маша, вы со своей мамой готовы трупы жрать, лишь бы пиариться", "Ужас, такая молодая девочка должна выражать в жизни романтику, легкость молодых лет и т.д, а не этот ужас", "Вы похожи на Эварда и Беллу (главные актеры фильма "Сумерки")", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич