Инна Белоконь рассказала, что 27 января ее дочь Яна празднует день рождения.

Инна Белоконь, которая известна своим образом "мамы" Верки Сердючки показала свою дочь Яну. Девушка сегодня отмечает день рождения. В честь этого знаменитость опубликовала фото девушки. На снимке Яна позирует в коротком черном вечернем платье. Ее волосы уложены на плечи, а взгляд устремлен в сторону.

"Только счастья! С днем рождения, наша девочка!" - прокомментировала Инна Белоконь.

Реакция соцсетей

"Какая красавица ваша дочь!"

"Ну просто копия мамы, пусть будет счастливой!"

"С днем рождения дочери! Самый счастливый день для мамы"

Кто такая Инна Белоконь

Украинская актриса театра и кино, эстрадная артистка. Ее самой знаковой ролью считается "мама Верки Сердючки". В таком образе она долгие годы сотрудничает с Андреем Данилко.

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Вот что в одном из интервью Белоконь рассказала о создании своего культового образа:

"Очень давно мы с коллективом дурачились и ради смеха придумали Инну Адольфовну. "Мамой" я стала сразу, как только мы начали работать. У нас был номер "Похороны", где мама впервые появилась... Это, скорее, собирательный образ: что-то из детства, что-то беру из фильмов или присматриваюсь к бабушкам на рынке. Много взяла у своей соседки в Полтаве - тетка, которая постоянно скандалит и всем недовольна. С утра встала и бурчит".

Данилко и Белоконь неоднократно приписывали роман, однако официально информация не была подтверждена. К тому же Белоконь замужем.

Напомним, Верка Сердючка высмеяла оккупантов, которые хотели сорвать Нацотбор в Киеве.

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