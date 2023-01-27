Инна Белоконь, которая известна своим образом "мамы" Верки Сердючки показала свою дочь Яну. Девушка сегодня отмечает день рождения. В честь этого знаменитость опубликовала фото девушки. На снимке Яна позирует в коротком черном вечернем платье. Ее волосы уложены на плечи, а взгляд устремлен в сторону.
"Только счастья! С днем рождения, наша девочка!" - прокомментировала Инна Белоконь.
Реакция соцсетей
- "Какая красавица ваша дочь!"
- "Ну просто копия мамы, пусть будет счастливой!"
- "С днем рождения дочери! Самый счастливый день для мамы"
Кто такая Инна Белоконь
Украинская актриса театра и кино, эстрадная артистка. Ее самой знаковой ролью считается "мама Верки Сердючки". В таком образе она долгие годы сотрудничает с Андреем Данилко.
Вот что в одном из интервью Белоконь рассказала о создании своего культового образа:
"Очень давно мы с коллективом дурачились и ради смеха придумали Инну Адольфовну. "Мамой" я стала сразу, как только мы начали работать. У нас был номер "Похороны", где мама впервые появилась... Это, скорее, собирательный образ: что-то из детства, что-то беру из фильмов или присматриваюсь к бабушкам на рынке. Много взяла у своей соседки в Полтаве - тетка, которая постоянно скандалит и всем недовольна. С утра встала и бурчит".
Данилко и Белоконь неоднократно приписывали роман, однако официально информация не была подтверждена. К тому же Белоконь замужем.
Напомним, Верка Сердючка высмеяла оккупантов, которые хотели сорвать Нацотбор в Киеве.