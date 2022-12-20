Белоконь и Данилко в Киеве / фото instagram.com/v_serduchka, Andrei Maximov

Андрей Данилко вместе со своей сценической "мамой" Инной Белоконь выложил провокационное фото, обратившись к оккупантам. Очевидно, снимок был сделан на стации "Майдан Независимости", где 17 декабря прошел финал Нацотбора на Евровидение. Вот как Сердючка подписала фотографии:

"Что, думали сорвать нам Нацотбор??? 17/12/202, Киев, Станция метро "Майдан Независимости". 

Артисты позируют в кадре в своих сценических костюмах, показывая средний палец российским захватчикам. 

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Реакция соцсетей

  • "Андрей самый лучший!"
  • "Имею бесконечное уважение к этому человеку – артисту, композитору, актеру, юмористу. Андрей Данилко – один из самых талантливых украинцев! А его Верка – гениальный персонаж (или все же она настоящий человек?)"
  • "Крутые! Обожаю! Концовка была просто бомбическая!"
  • "Шикарные! Обожаю вас!"
Данилко с "мамой" показали неприличный жест россиянам / Фото - instagram.com

Нацотбор на Евровидение-2023: подробности

Мероприятие состоялось в Киеве в субботу. Провели его в укрытии, чтобы все зрители, участники и организаторы чувствовали себя безопасно. Чтобы избежать провокаций со стороны россиян, место проведения конкурса решили не разглашать.

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