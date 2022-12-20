Артистка выложила фото со своей сценической "мамой".

Андрей Данилко вместе со своей сценической "мамой" Инной Белоконь выложил провокационное фото, обратившись к оккупантам. Очевидно, снимок был сделан на стации "Майдан Независимости", где 17 декабря прошел финал Нацотбора на Евровидение. Вот как Сердючка подписала фотографии:

"Что, думали сорвать нам Нацотбор??? 17/12/202, Киев, Станция метро "Майдан Независимости".

Артисты позируют в кадре в своих сценических костюмах, показывая средний палец российским захватчикам.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Андрей самый лучший!"

"Имею бесконечное уважение к этому человеку – артисту, композитору, актеру, юмористу. Андрей Данилко – один из самых талантливых украинцев! А его Верка – гениальный персонаж (или все же она настоящий человек?)"

"Крутые! Обожаю! Концовка была просто бомбическая!"

"Шикарные! Обожаю вас!"

Нацотбор на Евровидение-2023: подробности

Мероприятие состоялось в Киеве в субботу. Провели его в укрытии, чтобы все зрители, участники и организаторы чувствовали себя безопасно. Чтобы избежать провокаций со стороны россиян, место проведения конкурса решили не разглашать.

Вас также могут заинтересовать новости: