Ольга Михайловна привела в пример песни Андрея Хлывнюка, которые сейчас все перепевают.

Мама Андрея Кузьменко Ольга Михайловна считает, что патриотичность стоит воспитывать с детства. Происходит это, в том числе и через музыку, поэтому украинским исполнителям важно работать над патриотическими треками. Своим мнением женщина поделилась в интервью "24 каналу".

"Хлывнюка слышала – многие дети его перепевают. Это очень хорошо, что такое возникает. Мой Андрей всегда говорил: "Патриотические песни нужно петь и писать не тогда, когда уже нужно, а их нужно писать все время". Воспитывать любовь к Родине…".

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"Но здесь важно не писать песни "ни о чем", потому что тогда и соответственно вырастает поколение "ни о чем". Лучше так: "Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна", как у Андрея было", - сказала Ольга Михайловна.

Напомним, мама Кузьмы Скрябина рассказала, как перенесла смерть сына. Женщина поделилась, что люди, желающие оказать поддержку, приходили прямо к ней домой.

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