Мэй Маск нечасто видит детей, однако все равно старается проводить с ними время.

Мэй Маск, мама миллиардера и известного изобретателя Илона Маска, посетила Украину для презентации книги "Женщина, которая имеет план". 74-летняя писательница рассказала, как проводит время с детьми и внуками и призналась, что она нечасто видится со всеми ними.

Этим она поделилась в эксклюзивном интервью журналистам программы "Сніданок с 1+1".

Писательница и дипломированный нутрициолог рассказала, что сейчас она очень занята своими проектами, потому ей не удается часто видеться с детьми и внуками, которых у нее уже 12. Однако ради родственников Маск может идти на жертвы. Так, недавно у нее было пять перелетов за шесть дней - женщина летала к сыну (Илона Маску), а потом навестила и дочь.

Мама основателя Tesla и SpaceX планирует, что вся ее большая семья соберется вместе уже скоро - 25 ноября на День благодарения. Однако даже когда все дети и внуки оказываются вместе с Мэй Маск, они все равно сильно заняты своими делами.

Писательница призналась, что когда они собираются, они садятся рядом и читают свои контракты или переписываются по рабочим вопросам.

Также Мэй Маск рассказала, было ли для нее важным, чтобы ее дети стали успешными. Оказалось, женщина никогда не давила на сыновей и дочь.

"Я хотела, чтобы им нравилось то, что они делают! К примеру, младший сын учился в бизнес-сфере, работал с Илоном, но ему нравилась кулинария. И он готовил для нас с 12 лет. И он открыл собственные рестораны. Свои бизнес-навыки он использовал в ресторанной сфере. То есть, вы можете учиться одному, а реализовать себя совсем в другом", - отметила Мэй Маск.

Читайте такжеМама Илона Маска трогательно поздравила его с 50-летием, опубликовав редкое фотоПисательница призналась, что написать автобиографию Мэй подтолкнул ее агент, а дети – только поддержали, поскольку ее история может побудить других женщин не сдаваться и идти к своей цели. Тем не менее были и темы, которыми Маск было сложно делиться.

"Было сложно писать о своем замужестве. Даже мои родные сказали - Почему ты так долго об этом молчала? Мы бы тебе помогли! А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за тот выбор, который я сделала", - рассказала мама Илона Маска.

Женщина не исключает, что она издаст еще не одну книгу, ведь ей есть о чем рассказать. Мэй Маск может написать о нутрициологии или о детстве, которое у писательницы было нелегким. Она лично знает, как это жить бедно и мыться три недели одним стаканом воды.

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Автор: Полина Кузенко