Ему выписали крупный штраф.

Российский шоумен Максим Галкин с начала большой войны в Украине дал уже множество концертов за границей. На каждом из них он высмеивает режим Кремля и поддерживает украинцев, которые столкнулись с российской агрессией.

По данным росСМИ, именно за проукраинскую позицию Галкину запретили выступать в ОАЭ, а также влепили ему крупный штраф в размере 100 тысяч дирхам (более миллиона гривень).

Отмечается, что концерт Галкина, во время которого он выдал "острые" шутки о России, состоялся еще в 2023 году. Скорее всего, речь идет о выступлении, состоявшемся в январе прошлого года, когда шоумен со сцены начал кричать "Героям слава!"

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"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? Героям слава!" - сказал тогда Галкин.

Также росСМИ сообщают, что перед концертом Галкина якобы попросили отказатьсяот шуток относительно России и ее преступного режима, он вроде бы согласился, но позже передумал.

Отметим, Максим Галкин осуждает войну в Украине с первых ее дней. Он неоднократно высказывал поддержку украинцам и публиковал хроники войны в своих соцсетях.

Более того, он вместе с супругой и детьми уехал из страны-агрессора. За границей Галкин давал концерты, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам.

Напомним, ранее Максим Галкин показал романтическое фото с Пугачевой.

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