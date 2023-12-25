Вчера, 24 декабря, российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева отмечали день рождения своей семьи. Ровно 12 лет назад они пошли под венец и дали друг другу клятвы быть всегда вместе и в горе, и в радости.
По этому поводу они решили вдвоем сходить в ресторан в Израиле, где они живут с начала полномасштабной войны в Украине.
Их запечатлелила в момент, когда они подносили друг к другу бокалы с вином. Стоит отметить, что у них получился почти family-look, потому что Примадонна была одета в белое вязаное платье, а Галкин предпочел надеть кофту на молнии такого же фасона.
В кадре они широко и искренне улыбаются друг другу. Сложно не заметить их светящиеся глаза.
"12 лет узаконенного счастья", - подписал фото Галкин.
Как отреагировали пользователи сети
- "Мои поздравления! Пусть ваш союз будет еще крепче"
- "Вы лучшие! Желаю здоровья, любви и процветания"
- "От души и сердца поздравляю вас с днем свадьбы. Желаю всего самого-самого"
- "Какое удовольствие видеть вас вместе. Счастья вам"
- "Два человека с большой буквы"
Напомним, ранее пьяный Галкин публично разнес бывшего мужа Пугачевой.