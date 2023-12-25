Они отметили годовщину свадьбы.

Вчера, 24 декабря, российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева отмечали день рождения своей семьи. Ровно 12 лет назад они пошли под венец и дали друг другу клятвы быть всегда вместе и в горе, и в радости.

По этому поводу они решили вдвоем сходить в ресторан в Израиле, где они живут с начала полномасштабной войны в Украине.

Их запечатлелила в момент, когда они подносили друг к другу бокалы с вином. Стоит отметить, что у них получился почти family-look, потому что Примадонна была одета в белое вязаное платье, а Галкин предпочел надеть кофту на молнии такого же фасона.

Видео дня

В кадре они широко и искренне улыбаются друг другу. Сложно не заметить их светящиеся глаза.

"12 лет узаконенного счастья", - подписал фото Галкин.

Как отреагировали пользователи сети

"Мои поздравления! Пусть ваш союз будет еще крепче"

"Вы лучшие! Желаю здоровья, любви и процветания"

"От души и сердца поздравляю вас с днем свадьбы. Желаю всего самого-самого"

"Какое удовольствие видеть вас вместе. Счастья вам"

"Два человека с большой буквы"

Напомним, ранее пьяный Галкин публично разнес бывшего мужа Пугачевой.

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