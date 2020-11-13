Известный шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram фото со своими детьми.
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На снимке комик и его дети Елизавета и Гарри купаются в бассейне. Вероятно, фото было сделано еще летом. И таким образом Галкин решил напомнить подписчикам те прекрасные теплые дни, до которых нам еще очень далеко.
"Ваши крылья за спиной", "Классные", "Сын просто копия папы", "Каждый выглядит как отдельная вселенная, и все же вместе", - написали фанаты.
Напомним, что Лиза и Гарри были рождены суррогатной матерью для Максима Галкина и Аллы Пугачевой.
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