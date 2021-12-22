Макс Барских дал интервью британскому изданию Wonderland, в котором рассказал о своей творческой жизни.

Украинский певец Макс Барских в интервью британскому изданию рассказал, как карантин повлиял на творческую составляющую его жизни.

Артист признался, что его продуктивность не пострадала, но пандемия подтолкнула его многое переосмыслить: "У меня появилось больше свободного времени, которое я провел со своей семьей и близкими, а также во вдохновляющих путешествиях. Изменилась тематика моих песен, произошла переоценка ценностей. Я перестал спешить и научился быть в моменте "сейчас", наслаждаться тем, что меня окружает".

Кроме того, артист объяснил, чем продиктованы перемены в его карьере и звучании, которые начались после премьеры трека "Just Fly". По его словам, в данный момент он вдохновляется музыкой 1950-х - 1960-х годов, чистотой и романтикой той эпохи, и стремится передать похожие ощущения слушателям в своем новом творчестве.

Читайте такжеОт ненависти до любви: 5 звездных пар, чьи отношения начались с презренияПо словам Барских, "Just Fly" была придумана еще в 2014-м году. Известная авиакомпания пригласила Макса создать их саундтрек, но коллаборация не состоялась, и песня на годы осталась в папке с неизданным материалом. 7 лет спустя другой крупный авиаперевозчик пришел с похожим запросом — и музыкант вдохнул в "Just Fly" новую жизнь. По счастливому совпадению, этот трек и запустил цепочку перемен в настроении и творчестве Барских: он отменил выпуск ранее записанного альбома, чтобы сесть за написание кардинально нового материала.

"Just Fly" стал не только поворотным моментом в карьере Макса, но еще и синглом-рекордсменом. На днях стало известно, что новогодняя версия этой песни стала самым скачиваемым радиостанциями треком за неделю с 13 по 19 декабря по версии TopHit.

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