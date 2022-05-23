Пользователи сети поддержали ответ музыканта россиянам.

Проукраинский артист, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич ответил россиянам, которые обвиняют его в том, что заработанные в РФ деньги он тратит в Израиле.

Макаревич считает, что деньги, заработанные честным трудом, он может тратить хоть на Марсе.

"Популярная присказка (произносится с осуждением): зарабатывают в России, а тратят за кордоном! Я всегда считал, что если ты заработал (не отпилил, не украл, не отжал - заработал) деньги в России (в Европе, в Америке, в Австралии) - ты можешь тратить их хоть на Марсе. Именно потому, что ты их заработал. Так, нет?", - написал Макаревич на своей странице в Facebook.

Поклонники артиста сразу же принялись комментировать это. Они отметили, что Макаревич абсолютно прав, а вот почему россияне не предъявляют подобных претензий власти - непонятно.

"Странно, почему зомби не предъявляют это депутатам и прочим жуликам во власти", "Все так! Только у тех, кто это высказывает, нет других аргументов. Ведь что-то надо изобрести, чтобы укусить", "110% так, но не свободные разумом люди этого не понимают", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Андрей Макаревич высмеял кремлевскую пропаганду.

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