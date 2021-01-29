До этого актер уже дважды пытался покончить с собой - в апреле и в июне.

Британский актер Люк Уэстлейк повесился, не выдержав стресса, вызванного локдауном.

Об этом сообщает издание The Sun.

Накануне Уэстлейк прислал текстовое сообщение своей бывшей девушке Ханне, в которой угрожал покончить с собой. Еще в начале карантина Люк переживал из-за потери работы. Тогда же он расстался со своей подругой, так как их отношения не выдержали дистанции. У актера началась депрессия. До этого он уже дважды пытался покончить с собой - в апреле и в июне.

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За несколько месяцев до своей смерти Люк обращался к психологу в связи с перенесенной им в детстве душевной травмой. Но ему отказали в терапии, поскольку специалисты сначала хотели разобраться с его алкогольной и наркозависимостью.

26-летний Люк был известен по сериалу «Без обид», а также популярному детективному телесериалу Би-би-си «Лютер», главную роль в котором сыграл Идрис Эльба.

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Автор: УНИАН