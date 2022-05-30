Российская певица Любовь Успенская избила на улице собаку, так как думала, что она представляет опасность для ее пса.
Отмечается, что Успенская вышла на прогулку со своей дочерью и своим домашним любимцем. Из-за угла внезапно выбежала соседская собака, которая, вероятно, просто хотела поиграть с ее псом.
Но Успенская решила, что щенок представляет опасность для ее домашнего питомца, поэтому решила его избить.
"Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить неадекватную Успенскую от бедного животного. Конечно, снять на видео этот момент никому не пришло в голову, потому что надо было спасать пса. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями - теперь в адрес хозяев и их гостей, которые тоже стали свидетелями этого скандала. Не постеснялась даже маленьких детей", - рассказали очевидцы в комментарии изданию СтарХит.
Также отмечается, что Успенская начала кричать и в адрес своих соседей. Она сказала, что уничтожит их, а также пожаловалась на то, что их пес укусил ее за ногу.
Напомним, ранее Любовь Успенская возмутилась петицией о запрете российским звездам выступать в Украине.