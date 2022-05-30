По словам очевидцев, Успенская вела себя неадекватно.

Российская певица Любовь Успенская избила на улице собаку, так как думала, что она представляет опасность для ее пса.

Отмечается, что Успенская вышла на прогулку со своей дочерью и своим домашним любимцем. Из-за угла внезапно выбежала соседская собака, которая, вероятно, просто хотела поиграть с ее псом.

Но Успенская решила, что щенок представляет опасность для ее домашнего питомца, поэтому решила его избить.

"Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить неадекватную Успенскую от бедного животного. Конечно, снять на видео этот момент никому не пришло в голову, потому что надо было спасать пса. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями - теперь в адрес хозяев и их гостей, которые тоже стали свидетелями этого скандала. Не постеснялась даже маленьких детей", - рассказали очевидцы в комментарии изданию СтарХит.

Также отмечается, что Успенская начала кричать и в адрес своих соседей. Она сказала, что уничтожит их, а также пожаловалась на то, что их пес укусил ее за ногу.

Напомним, ранее Любовь Успенская возмутилась петицией о запрете российским звездам выступать в Украине.

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