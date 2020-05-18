Лола из "Школы" покорила сеть своими играми с чупа-чупсом (фото)

В новой фотосессии Лиза приспустила кофту c одного плеча, сверкнув бретелькой от лифчика.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», покорила своих поклонников серией игривых снимков с чупа-чупсом.

Фотографии актриса выставила на своей странице в Instagram.

На них Лиза приспустила кофту c одного плеча, сверкнув бретелькой от лифчика. Она играла на камеру с синим леденцом и шаловливо "стреляла" глазами в объектив.

Поклонники Лизы Василенко очень обрадовались новой кокетливой фотосессии.

Как сообщал УНИАН, на днях Лиза Василенко позировала в нежных лучах солнца. На ней была белая юбка, белый топ марки Calvin Klein, а сверху накинута коричневая короткая кофта с длинными рукавами.