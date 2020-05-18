Лола из "Школы" покорила сеть своими играми с чупа-чупсом (фото)
16:30, 18 мая 2020Звезды
196 0
В новой фотосессии Лиза приспустила кофту c одного плеча, сверкнув бретелькой от лифчика.
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», покорила своих поклонников серией игривых снимков с чупа-чупсом.
Фотографии актриса выставила на своей странице в Instagram.
На них Лиза приспустила кофту c одного плеча, сверкнув бретелькой от лифчика. Она играла на камеру с синим леденцом и шаловливо "стреляла" глазами в объектив.
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Поклонники Лизы Василенко очень обрадовались новой кокетливой фотосессии.
скриншот
скриншот
Как сообщал УНИАН, на днях Лиза Василенко позировала в нежных лучах солнца. На ней была белая юбка, белый топ марки Calvin Klein, а сверху накинута коричневая короткая кофта с длинными рукавами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter