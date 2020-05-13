В топе и юбке: Лола из "Школы" порадовала поклонников соблазнительными фото

Каких только эпитетов и сравнений не подобрали поклонники Лолы, чтобы выразить свое восхищение.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», порадовала поклонников новыми соблазнительными фотографиями.

Снимки актриса выставила на своей странице в Instagram.

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На них Лиза позирует в нежных лучах солнца. На ней белая юбка, белый топ марки Calvin Klein, а сверху накинута коричневая короткая кофта с длинными рукавами.

Каких только эпитетов и сравнений не подобрали поклонники Лолы, чтобы выразить свое восхищение.

«Нереальная», «Богиня», «Лучшая», «Принцесска», «Красотка», «Куколка», «Чудесная», «Зайка», «Солнышко», - писали они.

Как сообщал УНИАН, 21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», обрадовала поклонников новыми сексуальными фотографиями.