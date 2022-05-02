Официально пара еще не оформила развод.

Украинская телеведущая и фотомодель Полина Логунова расскрыла подробности бракоразводного процесса с актером Дмитрием Ступкой. Пара не живет вместе еще с января 2022 года.

Об этом Полина рассказала в программе "Зірковий шлях". Пока официально брак не расторгнут. Супруги решили "расстаться друзьями", чтобы не навредить совместной дочери Богдане.

"Она вырастет, что-то прочитает. Ничего плохого о папе я говорить тоже не хочу. И я уверена, что, несмотря на какие-то внутренние обиды, Дима тоже будет обо мне говорить или хорошо, или никак. Вот давайте как-то по-американски сделаем – не сошлись характерами", - поделилась Полина.

Логунова подчеркивает, что им с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения, и это результат работы двоих людей. Дочь осталась с ней в США, однако она не запрещает ей встречаться с отцом.

Отметим, недавно Дмитрий Ступка рассказал, почему во время войны в Украине находится за границей.

Напомним, Надя Дорофеева впервые прокомментировала развод с Дантесом. По словам певицы, они расстались еще до войны.

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