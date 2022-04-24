На фоне войны во многих семьях возникли серьезные разногласия.

В последнее время несколько публичных пар объявили о расставании. УНИАН собрал информацию о самых громких разрывах в последнее время.

Дантес и Дорофеева

Новость о том, что Надя и Вова больше не вместе, активно обсуждается уже несколько недель. Артисты заявляют, что данное решение приняли еще до вторжения 24 февраля, однако только сейчас решились об этом говорить.

"Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем, кто мы есть, подставляя плечо помощи в самые тяжелые моменты. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе. Никогда не будет подходящего времени сказать об этом, поэтому мы говорим сейчас. Дантесиков и додошат не ждите", - написали артисты в Instagram.

Уже после этого в интервью Надежда Дорофеева заявила, что готова к новым отношениям. Поклонники поспешили приписать ей роман с Михаилом Кацуриным.

Даша и Михаил Кацурины

Музыкальный исполнитель Михаил Кацурин сообщил о том, что разводится со своей женой Дарьей на следующий день после новости о расставании своих друзей, Дантеса и Дорофеевой. Пара пробыла вместе 7 лет. Несмотря на решение развестись, Даша и Миша продолжают вести бизнес и воспитывать детей.

К слову, в сети уже появилось фото, где Надя Дорофеева якобы целуется с Михаилом Кацуриным.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

Слухи о том, что в паре есть серьезные разногласия, ходили уже давно. Однако о расставании заговорили серьезно, когда ведущая и бизнесвумен Полина Логунова уехала с дочкой в США, а ее муж, актер Дмитрий Ступка – остался в Украине. 7 апреля этого года пара подтвердила слухи о том, что больше не вместе.

"Мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения", - написала Полина.

Роман Сасанчин и Иванна

Победитель проекта "Голос страны" женился зимой 2021 года. 30 декабря у пары родилась дочь. Однако уже 16 апреля Иванна заявила, что они больше не вместе. Правда позже уточнила, что речь о разводе не идет, у них просто с Романом серьезный конфликт.

Напомним, Александр Скичко снова стал отцом.

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