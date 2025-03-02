Певица отреагировала на переговоры Зеленского и Трампа в США 28 февраля.

Известная певица из Украины Светлана Лобода, которая ранее много лет жила в России, неожиданно публично заговорила на украинском. Артистка, которая заявила, что общалась с Валерием Залужным, прямо во время своего концерта обратилась к украинцам и поддержала их в войне.

Не секрет, что, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, исполнительница продолжает общаться на языке страны-агрессора и выполнять русскоязычный репертуар. Однако на этот раз она сделала исключение. Знаменитость сейчас находится в большом гастрольном туре, в рамках которого выступает в городах Европы, Канады и США.

На днях, как пишет Telegram-канал "Сцена.ua", она дала концерт в Париже, Франция. Прямо во время него Лобода неожиданно начала говорить на украинском о войне. Она высказалась в поддержку Украины, отметив, что она следит за событиями и верит, что ситуация разрешится в пользу нашей страны.

Таким образом звезда отреагировала на переговоры украинского и американского президентов в Белом доме в Вашингтоне 28 февраля, которые велись на повышенных тонах и завершились тем, что Владимир Зеленский досрочно покинул Овальный зал. Присутствующие на ее выступлении сняли момент на камеру и распространили в сети.

"Вчера (28 февраля - УНИАН) был очень тяжелый день. Я думаю, что вы все смотрели, что происходит. Но мы всегда с командой верим только в лучшее. Верим в то, что будет именно так, как угодно нашей стране", - сказала Светлана и исполнила после этого свою новую украиноязычную песню "Инстинкт".

Публика положительно отреагировала на обращение кумира. Присутствующие на концерте поддержали исполнительницу громкими овациями.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич заговорил о языковом вопросе и вступился за Лободу, которая поет на русском. Ведущий отметил, что певица покинула Россию, а то, на каком языке ей петь за рубежом - это, мол, ее дело. Он утверждает, что с ним кума общается на украинском.

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