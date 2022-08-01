По ее словам, пока Россия будет бомбить Украину, она туда не вернется.

Популярная певица родом из Украины Светлана Лобода много лет жила и работала в России. Там она построила успешную карьеру и стала одной из самых высокооплачиваемых певиц. При этом она не забывала приезжать в Украину и выступать здесь с концертами.

Поклонники звезды верили в то, что после 2014 года она одумается и вернется в Украину. Но нет, звезда решила таки усидеть пятой точкой на двух стульях. Вот только после полномасштабного вторжения России в Украину ей пришлось выбирать. Изначально она молчала о войне, а позже "переобулась" и даже посетила разрушенный Ирпень, в котором она собственно и родилась.

Сейчас она во весь голос кричит, что любит и поддерживает Украину. По ее словам, она помогает украинской армии и даже готова оказать финансовую помощь для восстановления Ирпеня.

Вернется ли Лобода в Россию?

Сейчас она живет в Европе вместе со своими детьми - Евой и Тильдой. В интервью грузинскому журналисту Ноэ Сулаберидзе для его YouTube-канала она рассказала, что пока власти России будут убивать украинский народ, она туда не вернется.

"Пока власть будет так себя вести, пока она будет убивать, будет истреблять наш народ, я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено", - сказала звезда.

Она добавила, что ее детям очень сложно дался переезд. Старшая дочь очень скучает по дому и своим друзьям, а младшая и вовсе не понимает что происходит.

Напомним, ранее Лобода ответила на "разоблачение" скандальной журналистки на счет ее романа с Линдеманном.

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