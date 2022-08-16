Сам Шевчук на заседание не приехал, но его позицию в суде огласил адвокат.

Лидер российской группы ДДТ Юрий Шевчук выступает против войны в Украине. На одном из концертов он сказал, что "Родина - это не ж*па президента, которую надо целовать".

Об этом сообщает Meduza.

Позже на него завели административное дело за такое высказывание во время выступления в Уфе. На днях состоялось судебное заседание, на котором самого Шевчука не было. Но его позицию в суде озвучил адвокат.

"Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т.д. Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем. Песня "Не стреляй" была написана в 1980 году. Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней СВО в Украине", - процитировал Шевчука адвокат.

Несмотря на это артиста таки оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" вооруженных сил России.

Напомним, ранее лидер ДДТ отказался от гонораров за 10 последних концертов в пользу беженцев из Украины.

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