Виктор Бронюк несколько месяцев назад переболел коронавирусом.

Украинский музыкант Виктор Бронюк несколько месяцев назад лежал в реанимации после заражения коронавирусом. У него были повреждены легкие, поэтому ему было очень трудно дышать.

Читайте такжеАндрей Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой на шоу "Маска" (видео)"Были поражены оба легких, небольшое поражение, но дышать было действительно тяжело. Возможно потому, что я, не зная, что являюсь уже носителем вируса, отработал концерт. Оно дало свое усложнение. Неделю я лежал в больнице, дышал кислородом", - рассказал Бронюк в программе "Випы и Топы".

Также он отметил, что если есть возможность вакцинироваться, то нужно это сделать. Бронюк добавил и то, что обязательно нужно соблюдать карантинные нормы.

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Автор: Диана Могилевич