Телеведущая показала "неприличное" растение и насмешила сеть.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки).

Звезда отправилась на экскурсию, во время которой заметила очень высокий кактус, напоминавший с виду мужской половой орган.

"Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит секс-шоп на Кабо-Верде", - подписала фото Леся.

Читайте такжеУкраинская телеведущая попала в казус в прямом эфире ТСНТакже она пошутила, что на Кабо-Верде существует легенда. Мол, если девушка постоит возле этого кактуса, то в следующем году она забеременеет.

"На Кабо-Верде существует легенда. Если девушка придет и постоит возле этого кактуса… через год она забеременеет! Говорят, что здесь была Катя Осадчая", - добавила Никитюк.

Отметим, телеведущая Катя Осадчая воспитывает троих сыновей. Старший сын Илья от первого брака учится за границей.

Напомним, ранее Леся Никитюк эротично съела конфету Дмитрия Гордона.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич