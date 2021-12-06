Никитюк отдыхает в Африке / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Кабо-Верде (государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки). 

Звезда отправилась на экскурсию, во время которой заметила очень высокий кактус, напоминавший с виду мужской половой орган. 

"Сколько живу, а на такой экскурсии еще не была. Так выглядит секс-шоп на Кабо-Верде", - подписала фото Леся.

Читайте такжеУкраинская телеведущая попала в казус в прямом эфире ТСНТакже она пошутила, что на Кабо-Верде существует легенда. Мол, если девушка постоит возле этого кактуса, то в следующем году она забеременеет.

"На Кабо-Верде существует легенда. Если девушка придет и постоит возле этого кактуса… через год она забеременеет! Говорят, что здесь была Катя Осадчая", - добавила Никитюк.

Отметим, телеведущая Катя Осадчая воспитывает троих сыновей. Старший сын Илья от первого брака учится за границей.

Никитюк отдыхает в Африке / instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк эротично съела конфету Дмитрия Гордона.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич