Телеведущая позировала, лежа на кровати.

Украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в очень сексуальном образе.

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В своем Instagram она обнародовала фото, на котором позирует в черной мини-комбинации и в босоножках на высоком каблуке с завязками. При этом она лежит на кровати и слегка вытянула ножки вперед. Таким образом видно, что у Леси длинные и красивые ножки.

Отметим, что во многих интервью Леся рассказывала, что в юношеском возрасте стеснялась своих ног. Но со временем поняла, что красоту прятать не стоит.

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Автор: Диана Могилевич