Телеведущая не сдержала эмоций, когда рассказывала о переселенцах.

Украинская телеведущая Леся Никитюк дала откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказала о том, как помогает переселенцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

Знаменитость рассказала, что сейчас находится в родном Хмельницком. Там она организовала приют для переселенцев прямо в своей школе. Также она оказывает гуманитарную помощь украинской армии.

Несмотря на страх войны Никитюк решила остаться в Украине. При этом она не осуждает коллег, которые таки выехали за границу. По ее словам, главное, чтобы они помогали украинской армии.

"Кому я там нужна? Я тут реализовалась. Люди смотрели программы с моим участием. Люди делали меня звездой. Люди делали рейтинг каждой моей программы... Люди сделали меня той, кем я есть сейчас. И как я могу бросить этих людей?" – сказала Никитюк.

Рассказывая о том, как многие киевляне начали бежать из страны из-за войны, телеведущая не сдержала своих эмоций и расплакалась.

Напомним, в доме Леси Никитюк разместились почти 60 беженцев со своими домашними животными.

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