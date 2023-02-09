Телеведущей домой принесли охапку шаров и роскошные цветы. Тайный поклонник оставил подарки в подъезде.

Телеведущая Леся Никитюк, которая по официальной версии не состоит сейчас в отношениях, похвасталась роскошным подарком от тайного поклонника. Как оказалось, по адресу знаменитости неизвестный принес охапку красных шаров и несколько корзинок с розами, на которых написано "Леся".

Как показала Никитюк, свои подарки поклонник оставил в подъезде у консьержки. Звезда пошутила, что консьержку тоже зовут Леся, поэтому теперь она не уверена кому именно адресован такой роскошный презент.

Также телезвезда не сообщила, знает ли она от кого мог быть этот шикарный знак внимания.

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Личная жизнь Леси Никитюк

Согласно официальной информации от самой звезды, сейчас Леся Никитюк не состоит в отношениях. Последние несколько лет она является холостячкой.

Несколько раз даже поднимались обсуждения на счет того, что Никитюк может стать следующей героиней шоу "Холостячка", но звезда не комментировала это.

Во время войны Лесе вряд ли до отношений, ведь сразу после 24 февраля 2022 года она отправилась в родной город Хмельницкий, где занималась волонтерством - помогала беженцам разместиться во временных приютах.

Напомним, Никитюк рассказала о трагедии, когда военный сделал предложение и погиб через два дня.

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