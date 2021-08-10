Популярная телеведущая решила продемонстрировать свою фигуру в обтягивающем наряде.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала соблазнительное фото с отдыха.

На снимке, опубликованном в Instagram, леди Ле позирует на фоне роскошного вида - пляжа и скал.

Читайте такжеНастя Каменских впечатлила сеть секси-нарядом (фото)В кадре взгляд притягивает сочная грудь телезвезды, кажется, наряд ей маловат. Так, Никитюк подчеркнула свою фигуру ультраобтягивающим платьем салатового цвета с глубоким декольте и разрезом на бедре. Дополнила соблазнительный образ Леся цветным платком в волосах - модным трендом этого сезона.

"Как только я узнала, что Криштиану Роналду на днях будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду", - написала ведущая.

Ранее Никитюк похвасталась, что заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Автор: Ольга Робейко