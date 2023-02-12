Украинская телеведущая Леся Никитюк провела время со своими племянницами в бассейне. Там она появилась в золотом купальнике, который идеально сел ей по фигуре.
Стройные длинные ножки, подтянутый животик, объемная грудь - это все о Лесе Ивановне.
Никитюк призналась, что за последний год начала больше времени уделять своей семье и детям. Она даже пошутила, что ее брат отвечает за потомство, а она - за карьеру.
"Боже, как радовались девочки, когда увидели бассейн и детский клуб… И я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили. Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такое сложное время в Украине есть места, где можно перезагрузиться… отвлечь детей позитивом", - подписала фото Никитюк.
Реакция сети на пост Никитюк
- "Вашим племянницам очень повезло, что у них такая тетя"
- "Такие красивые"
- "Настоящий эталон женской красоты"
- "На красивой фигуре все отлично смотрится"
- "Леся, нужно, чтобы ты тоже пополнила население красивыми девочками"
Напомним, ранее Леся Никитюк показала роскошный подарок от тайного поклонника.