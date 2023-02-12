Леся Никитюк посвятила время детям / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк провела время со своими племянницами в бассейне. Там она появилась в золотом купальнике, который идеально сел ей по фигуре.

Стройные длинные ножки, подтянутый животик, объемная грудь - это все о Лесе Ивановне. 

Никитюк призналась, что за последний год начала больше времени уделять своей семье и детям. Она даже пошутила, что ее брат отвечает за потомство, а она - за карьеру. 

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"Боже, как радовались девочки, когда увидели бассейн и детский клуб… И я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили. Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такое сложное время в Украине есть места, где можно перезагрузиться… отвлечь детей позитивом", - подписала фото Никитюк.

Реакция сети на пост Никитюк

  • "Вашим племянницам очень повезло, что у них такая тетя"
  • "Такие красивые"
  • "Настоящий эталон женской красоты"
  • "На красивой фигуре все отлично смотрится"
  • "Леся, нужно, чтобы ты тоже пополнила население красивыми девочками"

Напомним, ранее Леся Никитюк показала роскошный подарок от тайного поклонника.

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