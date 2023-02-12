Поклонники засыпали Лесю позитивными отзывами.

Украинская телеведущая Леся Никитюк провела время со своими племянницами в бассейне. Там она появилась в золотом купальнике, который идеально сел ей по фигуре.

Стройные длинные ножки, подтянутый животик, объемная грудь - это все о Лесе Ивановне.

Никитюк призналась, что за последний год начала больше времени уделять своей семье и детям. Она даже пошутила, что ее брат отвечает за потомство, а она - за карьеру.

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"Боже, как радовались девочки, когда увидели бассейн и детский клуб… И я на секунду задумалась, что они уже почти год никуда не ездили. Наши дети живут в стрессе, прячутся в укрытиях и вместо игр обсуждают новости. Классно, что в такое сложное время в Украине есть места, где можно перезагрузиться… отвлечь детей позитивом", - подписала фото Никитюк.

Реакция сети на пост Никитюк

"Вашим племянницам очень повезло, что у них такая тетя"

"Такие красивые"

"Настоящий эталон женской красоты"

"На красивой фигуре все отлично смотрится"

"Леся, нужно, чтобы ты тоже пополнила население красивыми девочками"

Напомним, ранее Леся Никитюк показала роскошный подарок от тайного поклонника.

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