Свой пост исполнители сопроводили словами Слава Украине!

Легендарная американская рок-группа Bon Jovi на своей официальной странице в Твиттере опубликовала видео, снятое в Одессе.

На видео одесситы на берегу моря собирают песок в мешки для защиты и укрепления городских объектов, а делают это они под известную песню группы - It’s my life.

"Это для тех, что стоят на своем. Одесса, Украина. Слава Украине!", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, наш народ поддержали мировые звезди, среди которых Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Мила Кунис и Эштон Катчер и множество других. Они поддерживают Украину как морально так и материально.

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