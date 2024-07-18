Это стало неожиданностью для ее сторонников.

Антонина Носова, которая совсем недавно стала известной благодаря своим забавным видео в Тікток и Instagram, объяснила, почему всегда молчит и смотрит в одну точку.

На ток-шоу "Ху is блогер" Антонина назвала себя обычной женщиной со средним образованием. Она отметила, что испытывает тревожность по поводу языкового вопроса.

"Буду говорить. Что я хочу с самого начала сказать вам: я испытываю тревожность по поводу языка. Я обычная женщина, имею среднее образование, закончила школу-интернат, троечница", - рассказала Носова.

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Также блогер пожаловалась на то, что плохо знает украинский язык.

"Украинский язык я практически не знаю. Я пришла на программу не с легкостью, а все равно с волнением из-за языка. Я была загружена мыслями вроде: "Не вздумай говорить"", - призналась инфлюенсерка.

К слову, коллеги успокоили ее и похвалили за открытость и откровенность.

"Спасибо, что ты открылась. Мы все понимаем. Говори, как тебе комфортно. Мы все толерантные здесь. Расслабься. Вы представляете, как общество затравило?" - сказала популярная блогер Татьяна Корячка.

Как известно, Антонина Носова начала вести блог еще осенью 2022 года. Сейчас на ее Instagram подписано почти 155 тысяч человек, а на страницу в TikTok - 152 тысячи. Женщина стала известной благодаря забавным видео, где она предстает с расстроенным выражением лица и не говорит ни слова. В своих роликах она высмеивает актуальные жизненные ситуации, которые близки пользователям соцсетей.

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