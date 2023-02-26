Певица публично сказала, что она поддерживает нашу страну.

Известная певица Лайма Вайкуле не скрывает, что поддерживает Украину. Но в этот раз она решила окончательно подтвердить свою позицию и взбесила россиян, которые продолжают верить Путину, всего тремя словами: "мы с Украиной".

Во время своего концерта в Израиле Вайкуле обратилась к зрителям. Она пригласила на сцену руководителя шоу-балета Freedom Елену Коляденко с флагом Украины. Хореограф вышла к Вайкуле под аплодисменты зрителей. После этого певица отметила, что она не будет врать своим фанатам.

"Будьте здоровы, будьте счастливы... Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем петь вживую, будем менять костюмы, делать пластические операции... Одним словом, мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной", - заявила Вайкуле.

Видео дня

После этого Коляденко крикнула "Слава Украине!", а зал ей ответил: "Героям Слава!". Видео с концерта Вайкуле уже показала в своем Instagram.

В комментариях "открылся портал в ад". Россияне в ярости из-за того, что певица открыто поддерживает Украину. Всего три слова взбесили жителей страны-агрессора, они принялись писать оскорбления и поливать певицу грязью. Впрочем, сама Вайкуле на все это не реагирует.

Ранее Вайкуле защитила Пугачеву от травли. Примадонну критикуют россияне, они недовольны тем, что она уехала из РФ и поддерживает Украину.

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