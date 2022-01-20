Певица планировала показаться в платье, но решила "попридержать" снимки для обложки нового трека.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, поздравила украинцев с праздником Крещения снимком в купальнике на Кубе.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Я человек лета и тепла. Люблю нежиться на солнышке, и закаляться в теплом океане. Никакой проруби! С Крещением! Сегодня надела вышитое платье (за границу всегда беру вышиванку), чтобы сделать фотосессию для Крещения. Фото получились настолько красивыми, что я решила придержать их для обложки нового трека, который скоро выйдет", – отметила она в подписи к снимку.

"Такая красивая", "Красотка", "Классная", "Дзидзьо, куда же ты смотрел, чтобы просвистать такую красоту?", "Соблазнительный цветочек", "Вот когда-то повезло Дзидзьо – видеть обнаженной такую красавицу", – отреагировали подписчики.

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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