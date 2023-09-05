"Поздравьте меня", - написала Кристина в соцсетях.

Экс-супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что рассталась со своим бойфрендом-иностранцем, с которым была в отношениях восемь месяцев.

По ее словам, их история была эмоциональной и запутанной. Именно поэтому она постоянно называла его "клубочком". Горняк говорит, что были и хорошие моменты, однако уже ничего не вернуть.

Вероятно, произошла какая-то неприятная ситуация, которая и сподвигла Кристину принять решение о расставании.

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"Много вопросов о нем… Не просто так я назвала его "клубочком", потому что все было эмоционально и запутано. Но много было и теплых моментов, спасибо ему за это! Восемь месяцев, как никак… Сейчас мы не вместе. Не знаю, что ждет меня завтра, но, думаю, то, что произошло, исправить очень сложно", - поделилась Кристина.

Она добавила, что сейчас у нее один план - жить. А как сложится ее судьба дальше - она не знает. Но в то же время Кристина убеждена, что обязательно встретит мужчину, с которым останется на всю жизнь.

"Мы встречаем людей на разный период и срок в жизни. Кого-то на три года, кого-то на восемь месяцев, а кого-то на всю жизнь. Поэтому "продолжение следует", - отметила Горняк.

Личная жизнь Кристины Горняк

Кристина Горняк стала известна широким массам после того, как вышла замуж за шоумена Остапчука. Их история отношений была красивой - он делал ей дорогие подарки, они путешествовали, вместе строили дом.

Однако год назад пара ошеломила поклонников новостью о расставании. Причину они не назвали. С тех пор каждый из них пошел своей дорогой. Остапчук, например, женился на журналистке Екатерине Полтавской.

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