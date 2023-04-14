Владимир Остапчук запустил авторское шоу "Мекнув – питайте". Накануне вышел первый эпизод, где телеведущий рассказал о себе много интересного.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук запустил на YouTube авторское шоу "Мекнув - питайте". Согласно концепции проекта, ведущий будет приглашать двух знаменитостей, чтобы те откровенно отвечали на самые разнообразные вопросы подписчиков и зрителей. 13 апреля вышел первый эпизод, где сам Остапчук рассказал о себе немало интересного.

Не секрет, что после развода со второй женой Кристиной Горняк практически сразу Вова закрутил роман с журналисткой Екатериной Полтавской. Девушке 22 года, а Остапчуку - 38 лет. Конечно, подписчикам интересно, не является ли такая разница в возрасте проблемой для отношений.

Телеведущий признался, что он - первый мужчина, с которым Екатерина целовалась и вступала в интимную близость. Его это в первые месяцы напрягало, однако потом барьер исчез.

"Мы начали встречаться, и она мне сказала, что есть вопрос, который хочет серьезно обсудить, — это то, что она девственница. Где-то на вторую неделю узнал, что я у нее первый мужчина, с которым она целовалась… Я думал, что это будут отношения "отец-ребенок". Но потом я понял, что она в 22 уже зрелый человек, и умнее, чем большинство женщин, которых я знал в своей жизни", — поделился Владимир.

Напомним, недавно нотариус Кристина Горняк отреагировала на новый роман своего бывшего мужа. Она сказала, что желает ему, как и другим своим бывшим, счастья.

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