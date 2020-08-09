Российская актриса развелась с мужем, чтобы показать голое фото
11:52, 09 августа 2020Звезды
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Кристина Асмус опубликовала новое фото.
Асмус показала фото / instagram.com/asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию, где позирует полностью обнаженной.
На снимке девушка сидит в ванне с водой. К камере она повернулась спиной, чтобы прикрыть интимны части тела. Несмотря на то, что фото достаточно откровенное, в нем чувствуется некая нежность.
"Развелась, чтобы эту фотку выложить", - написала актриса.
Асмус показала фото / instagram.com/asmuskristina
Как сообщал УНИАН, известная российская актриса показала, каким бывает оргазм.
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