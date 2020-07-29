"После развода": известная российская актриса показала, каким бывает оргазм

Крисина Асмус симулировала оргазм.

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram видео, на котором якобы симулирует оргазм.

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Девушка предстала в черном костюме и очень громко издавала стоны. Вероятно, действие происходило на съемочной площадке, так как Асмус в кадре была не одна.

"После развода оргазм только такой", - написала Кристина.

Фанаты были шокированы от таких откровений актрисы и начали шутить над ней.

"Я так на Лего наступаю. Не знал, что это оргазм", "Больше похоже на схватки", "После развода с Гариком, тебе только такие роли будут предлагать, Кристинка", "Не, ну это пошлятина уже", - написали фанаты.

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