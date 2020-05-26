Кристина Агилера в халате сверкнула грудью (фото)
14:30, 26 мая 2020Звезды
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Артистка опубликовала нежные и одновременно интимные снимки.
Кристина Агилера / фото instagram.com/xtina
Популярная исполнительница Кристина Агилера порадовала поклонников новыми фото.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Агилера позирует в махровом халате цвета слоновой кости. Под халатом у певицы нет нижнего белья, от чего на одном из снимков ее грудь заметно оголилась.
Волосы артистка собрала в плотный пучок, а образ дополнила яркой помадой цвета фуксии.
Поклонники оценили новые снимки знаменитости и усыпали ее комплиментами: "Ангел на земле", "Так прекрасно!", "Что-то новенькое", "Королева, мы любим тебя", - написали фолловеры.
Агилера оголила грудь / фото instagram.com/xtina
Как сообщал УНИАН, несколько месяцев назад Кристина Агилера похудела на 25 килограммов.
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