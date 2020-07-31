Умерла звезда сериала "Крепостная"

Актриса сыграла в ряде спектаклей и фильмов.

На 53-м году жизни умерла актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Оксана Воронина.

О ее смерти сообщила пресс-служба Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где Воронина проработала почти 20 лет.

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"Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей", - говорится в сообщении.

Так, актриса сыграла в спектаклях "В плену страстей (Каменный властелин)", "Дон Кихот. 1938 год", "Новогодние сюрпризы", "Ревизор", "Маскарад", "Странная миссис Сэвидж" и других.

Телезрителям Воронина запомнилась работами в таких сериалах, как "Крепостная", "В воскресенье утром зелье копала", "Плохой хороший коп", "Только не отпускай меня".

Ранее сообщалось, что состояние актрисы Елены Кондулайнен, которую на днях госпитализировали с инсультом, ухудшилось — она находится в палате интенсивной терапии.

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