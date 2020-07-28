Звезду "Даун Хауса" госпитализировали с инсультом: актрисе стало хуже - СМИ

Врачи не видят положительной динамики в состоянии здоровья Елены Кондулайнен.

Состояние актрисы Елены Кондулайнен, которую на днях госпитализировали с инсультом, ухудшилось — она находится в палате интенсивной терапии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Сейчас у Кондулайнен выявлены ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), и наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят", - говорится в сообщении.

Напомним, звезда сериала "Интерны", фильмов "8 первых свиданий" и "Даун Хаус" почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост.

Актрису госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился.

Напомним, ранее стало известно, что известная певица Татьяна Буланова перенесла микроинсульт.

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