Политик опубликовал фотографию рисунка.

Военный эксперт и советник главы Офиса президента Алексей Арестович показал рисунок сына. На нем ребенок пытался изобразить папу. Правда, отцу портрет напомнил китайский иероглиф. Об этом Арестович написал в своем Instagram-блоге.

"Сыночек нарисовал папу. Если вы не в курсе, так же выглядит китайский иероглиф "бездельник", - подписал свой "портрет" Арестович.

"Что-то он знает", "Неплохо", "Детям виднее", "Как говорится: "Устами ребёнка глаголет истина". Визуализировал", - написали комментаторы под публикацией.

Напомним, Арестович рассказал, что думает жена о его популярности и как изменилась жизнь после 24 февраля.

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