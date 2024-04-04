Он говорит, что любимая была против того, чтобы он ехал на фронт.

Певец Виталий Козловский в 2023 году получил повестку и пошел служить на фронт. Но, как он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай, это решение далось ему непросто, ведь его любимая была против этого.

"Пришла повестка и жена со слезами ее разорвала, сказала: "Ты никуда не пойдешь", но как можно остановить то, что уже движется вперед? У нас были страшные конфликты. Это время, которое далось сложнее, чем на передовой, когда знаешь, что можешь умереть, видеть слезы родных, сердце разрывается", - сказал певец.

Он добавил, что сейчас служит в Национальном президентском оркестре на должности водителя.

"Трудно ли выжить на зарплату военного? Слава Богу, у меня есть что-то в "кубишках", потому что было бы очень грустно", - добавил певец.

Козловский говорит, что в первый год войны он зарабатывал символические деньги, однако некоторые его песни "выстрелили".

"2021 год - год эмоционального прорыва, я очень долго себя искал, и наконец нашел. Появились песни "Мала, танцюй", "Лікар" и они дали сделали большой прорыв. После смерти папы, я два месяца без перерыва ездил на концерты, и благодаря этому я мог жить и до сих пор что-то имею", - подытожил артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые показал новорожденного сына и рассекретил его необычное имя.

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