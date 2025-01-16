Kozak Siromaha рассказал, кто его предупредил о нападении россиян почти 20 лет назад.

Украинский певец Kozak Siromaha, у которого в репертуаре преобладают этнотреки, в частности, "Останній Маяк", "Ворога поборемо", признался, что еще в 2006 году знал о начале войны в Украине. Артист поделился, кто рассказал ему, что нападение россиян неизбежно.

В интервью для издания OBOZ.UA Александр Люббоженко (настоящее имя Kozak Siromaha) отметил, что такую информацию он услышал от крымских татар. Исполнитель не указал, откуда они знали о войне, но еще тогда называли страшные события, продолжающиеся уже более 10 лет "тяжелыми временами для Украины". Услышав это, знаменитость начал готовиться к нападению оккупантов психологически и физически.

"О войне я узнал еще в 2006 году. Поэтому готовился и морально, и физически. Нам дали шанс завоевать настоящую независимость, а вам всем вопрос: от чего? Это было в Крыму в те времена, когда я гастролировал там с театром. Местные жители, крымские татары, предупредили нас о приближении тяжелых времен для Украины", - вспомнил Kozak Siromaha.

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Певец добавил, что сначала не поверил в слова крымчан. В частности, он воспринимал их громкие заявления как ложь и считал, что якобы "братский русский народ" никогда не сможет напасть и убивать украинцев.

"Тогда я воспринял это как какую-то чушь, потому что считал Россию, как и многие из Украины, "братским народом", - добавил артист.

В дополнение, артист поделился воспоминаниями о 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Тот день он воспринял как судьбу, и ассоциирует он его с фейерверком.

"Фейерверком ночью, громким и ярким. Думы внутри: "Действуем, Ра!", потому что мы в Украине! Это наша судьба", - сказал Люббоженко.

Напомним, ранее в песне Аллы Пугачевой нашли пророческие слова о войне. Артистка выпустила эту композицию много лет назад.

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