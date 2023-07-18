На самом деле все они - украинцы.

Многие актеры из Украины снимались в российских фильмах до полномасштабной войны. Из-за этого зрители могли думать, что эти артисты - россияне. Однако на самом же деле это совсем не так. Анна Кошмал, Валерия Ходос, Катерина Кузнецова - эти и другие артисты из списка ниже - украинцы.

Анна Кошмал

Актриса, родившаяся в Киеве, стала невероятно популярной, сыграв Женьку в "Сватах". Также Анна Кошмал снималась в других сериалах и фильмах, некоторые из которых были российскими. Актриса играла в "Отражении любви", получила главную роль в российском сериале "Три цвета любви", а также принимала участие в съемках мелодрамы "Добрая душа".

Однако после 24 февраля 2022 года Кошмал обрубила все связи с РФ. Она осудила полномасштабную войну и выступила против российской агрессии. Однако ее все равно пытаются "заманить" в РФ. Кошмал рассказывала, что получает от россиян предложения о выступлении на территории страны-агрессора.

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Валерия Ходос

Украинская актриса снималась в украинских и российских фильмах и сериалах. Валерию Ходос можно было увидеть в мелодрамах "Подари мне счастье", "Родная кровь", "Не зарекайся". Актриса получала немало главных и эпизодических ролей.

Ходос родом из Киева, но до полномасштабной войны она не отказывалась от съемок в Москве. По словам актрисы, тогда у нее была инфантильная позиция - на первое место она ставила карьеру, а не патриотизм. Сейчас же она осудила войну и больше не работает в РФ.

Катерина Кузнецова

Украинская актриса снималась во многих российских сериалах, таких как "Кухня", "Знахарь" и "Вампиры средней полосы". Она жила в Москве, там у нее даже есть квартира. Однако Кузнецова отказалась от работы в РФ.

По словам Кузнецовой, она больше не хочет возвращаться в РФ. Однако актриса еще не продала свою квартиру в Москве. Она не хочет избавляться от недвижимости сейчас, так как тогда ей придется платить налог в казну страны-агрессора.

Влад Никитюк

Актер родился в Киеве. Влад Никитюк снимался во многих сериалах, среди них были и те, которые создавали россияне. В частности, актер получал роли в мелодрамах "Мажор", "Се ля ви" и "Беззащитное сердце".

В интервью УНИАН Никитюк рассказывал, что 24 февраля 2022 года он начал писать многим российским артистам, с которыми снимался на одних площадках. Он всегда знал, что это за люди, а потому не дружил с россиянами. Актер отмечает, что хотел бы разбить лица лицемерам.

Анна Сагайдачная

Актриса родилась в Харьковской области. Анна Сагайдачная снималась в сериалах "Красная королева", "Крепостная" и "Подлежит уничтожению". Звезда прославилась не только в Украине, но и за ее пределами.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Сагайдачная помогает проводить сборы для наших военных. Для помощи ВСУ актриса принимала участие в благотворительных мастер-классах. Она танцевала и учила этому других девушек, а полученные за это деньги передала военным.

Екатерина Кистень

Актриса родилась в Киеве. Она снималась в сериалах "Сваты", "Ребенок с гарантией", "Цыганка" и других. Кистень снималась в РФ, но сейчас она живет в Швеции.

По словам украинки, сейчас она общается с некоторыми "хорошими русскими". Она выступает против войны, но считает, что люди, которые выехали из РФ, тоже "страдают".

Мила Сивацкая

Актриса, родившаяся в Киеве, начинала карьеру в РФ. Она стала звездой благодаря сериалу "Гранд", где получила главную роль. Также Мила Сивацкая снималась в российском фильме "Последний богатырь".

Однако сейчас актриса не работает в РФ. Недавно Сивацкая призналась, что раньше любила все российское и верила пропаганде. Теперь же она выступает против войны.

Любава Грешнова

Украинская актриса, которая родилась в Харькове, до полномасштабной войны снималась в РФ. Из-за этого ее, как и других актеров, считали россиянкой. Она играла главные роли в сериалах "Треугольники судьбы", "С чистого листа" и "Возвращение".

По словам украинки, она была вынуждена работать в России несмотря на то, что никогда не испытывала особой тяги к стране-агрессору. Сейчас Грешнова осуждает войну и не снимается в сериалах страны-агрессора.

Напомним, ранее стало известно, что актер Серебряков внезапно подыграл роспропаганде и "выдавил слезу" на камеру.

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