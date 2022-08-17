Таким необычным способом она приобщилась к сбору средств для военнослужащих.

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая в популярном украинском сериале "Крепостная", решила поддержать Вооруженные силы Украины танцами на пилоне. Этим девушка занимается уже более десяти лет. Так она приобщилась к сбору средств.

Видеоролик, где Анна танцует в обтягивающих лосинах, бюстгальтере и на высоких каблуках, был опубликован на ее странице в Instagram-блоге.

"Фронт "На каблуках" вчера танцевал для поддержки наших военных! Каждая девочка, которая вчера пришла танцевать, внесла денежный вклад для наших ребят! За три благотворительных мастер-класса удалось собрать более 6 тысяч гривен!", - похвасталась Сагайдачная.

"Шикарный танец! Нежно, сексуально, но, Анечка, мне кажется, что вы очень худенькая", "Такая нежная и чувственная одновременно, супер", - написали комментаторы.

Однако такую инициативу поддержали не все.

"Мне кажется, что спорить тут ни к чему. У всех вкусы разные. И к таким танцам все относятся по-своему. Вы мне нравитесь как актриса, за вами очень интересно наблюдать. Вы очень обаятельная. Но танец, сори, мне тоже не понравился", - высказалась поклонница.

Напомним, звезда сериала "Крепостная" пыталась покончить с собой.

Также УНИАН писал, что 53-летний актер "Крепостной" пошел воевать за Украину.

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