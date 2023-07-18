Много лет назад актер эмигрировал из РФ и открыто критиковал Путина, но теперь внезапно изменил свою позицию.

Российский актер Алексей Серебряков, который в 2012 году эмигрировал вместе с семьей в Канаду, внезапно подыграл пропаганде Кремля. Ранее он осуждал Путина за вранье и воровство, но теперь видео с артистом появилось на странице путиниста Александра Расторгуева (солиста "Любэ" - любимой группы кровавого диктатора).

Серебряков утверждал, что он будет помогать девочке из временно оккупированной Горловки. Актер со слезами на глазах рассказал, что ей оторвало ногу и руку во время обстрела. Он не стал указывать, кто именно ударил по мирным жителям Горловки, однако роспропаганда постоянно пытается обвинить в этом Украину. На самом же деле оккупанты часто бьют по городам Донецкой и Луганской областей, утверждая, что это якобы делают не они.

Сам Серебряков не ведет страницы в соцсетях. По словам Расторгуева, который открыто поддерживает путинский режим и войну в Украине, он "уговорил" актера записать это видео.

Серебряков ничего не сказал о войне, не осудил кремлевскую агрессию и не рассказал о том, что российские военные регулярно обстреливают мирные украинские города, убивая детей и взрослых. Вместо этого он утверждал, что будет помогать девочке из Горловки.

При этом актер упомянул российский фонд, который якобы поддерживает детей, "пострадавших во время боевых действий". РосСМИ тут же принялись писать, что Серебряков, который открыто критиковал Путина, теперь "не поливает РФ грязью", а помогает детям.

Что Серебряков говорил о Путине

В 2018 году Серебряков называл главными минусами президента РФ Путина, бесконечное вранье и воровство. Он не боялся критиковать кровавого диктатора. При этом Серебряков продолжал сниматься в российских фильмах. Он прилетал из Канады и, как писали росСМИ, "жил на две страны".

В 2019 году Серебряков говорил, что РФ развязывает войны и пытается переписать историю. После начала полномасштабной войны против Украины он продолжил сниматься в проектах страны-агрессора. Его часто замечали на премьерах и спектаклях в РФ. Он не осудил кремлевскую агрессию и молчит о том, что Путин устроил в Украине.

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