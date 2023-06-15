Актриса, которая сейчас живет в Швеции, общается с россиянами и даже их защищает.

Украинская актриса Екатерина Кистень, которая снималась в сериалах "Коли ми вдома" и "Сваты", ошарашила заявлением о "хороших русских". Она считает, что такие люди якобы страдают больше других.

"Я общаюсь много с людьми, которые именно из России, давно переехали... Я скажу, что это люди, как называется "хорошие русские"... Они, во-первых, страдают больше, чем мы здесь. Потому что это все их касается больше, чем кого-то... Они все несут за это внутреннюю ответственность, они все включились в работу гуманитарную", - заявила кистень в интервью Алине Доротюк.

По словам актрисы, она не может осуждать выехавших россиян. Напротив, она их уважает.

"Я просто вижу постоянно эти глаза и я не могу такому человеку сказать: "Эй, ты, русский"... Я вот на таком уровне не могу, на человеческом. Я очень уважаю именно тех россиян, коллег, уехавших, которые не поддерживают (РФ - УНИАН), которые высказывают четкую позицию", - отметила звезда.

По словам актрисы, она никогда не будет просить, чтобы россияне, которые находятся на территории страны-агрессора, открыто осуждали путинский режим. Кистень считает, что РФ "перемалывает" тех, кто говорит что-то против нее.

Реакция сети

В комментариях пользователи осудили заявление Кистень о "хороших россиянах". Они отметили:

"Екатерина - талантливая актриса. Но есть ощущение, что находясь за границей она не особо понимает, что мы здесь переживаем каждый день"

"На речи о русских, об уважении к уехавшим, у меня полились матерные слова! Давайте их вознесем к рангу святых! Противно! Расскажи о глазах и страданиях людям, которые остались без домов, людям, которые потеряли все: детей, семью, дома!"

"Очень странно слышать о "хороших русских". У нас гибнут люди каждый день. Я уже столько денег задонатила, что можно квартиру купить... Я не устала. У меня нет времени уставать. Никакой толерации русских! Все однозначно".

Кто такая Екатерина Кистень

Украинской актрисе 43 года. Она играла во многих сериалах и фильмах, таких как "Такси", "Завтра будет завтра", "Братство".

Также Кистень играла в сериале "Сваты". Наибольшую известность ей принесла работа в ситкоме "Коли ми вдома", где она играла одну из главных героинь.

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