Бацман показала новое фото / instagram.com/alesiabatsman
Супруга украинского телеведущего Дмитрия гордона - Алеся Бацман - опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в черном мини-платье и высоких золотистых сапогах.
"В сапогах, но не кот", - шутливо подписала фото Бацман.
Таким нарядом она вызвала споры в сети. Кто-то говорит, что образ у нее очень сексуальный, а кто-то считает это уж слишком откровенным.
"Секси", "Кошка в сапожках", "Очень вызывающие сапоги", "Кошка Гордона", "Золотая птичка в золотой клетке", - пишут пользователи сети.
Бацман показала новое фото / instagram.com/alesiabatsman
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