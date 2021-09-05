Алеся Бацман поделилась новым снимком.

Супруга украинского телеведущего Дмитрия гордона - Алеся Бацман - опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в черном мини-платье и высоких золотистых сапогах.

"В сапогах, но не кот", - шутливо подписала фото Бацман.

Таким нарядом она вызвала споры в сети. Кто-то говорит, что образ у нее очень сексуальный, а кто-то считает это уж слишком откровенным.

"Секси", "Кошка в сапожках", "Очень вызывающие сапоги", "Кошка Гордона", "Золотая птичка в золотой клетке", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич