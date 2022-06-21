Комик переживает за украинцев, которые потеряли свой дом из-за войны.

Украинский комик, звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой откровенно рассказал, что вызывает у него слезы во время войны в Украине.

По его словам, больше всего его расстраивает то, что многие украинцы вынуждены покидать свои дома из-за войны, которую 24 февраля на нашей территории развязала Россия. А кому-то из украинцев и вовсе больше некуда вернуться из-за обстрелов.

"Я не знаю. Просто кому-то уже, наверное, нет куда возвращаться. Ой, давайте следующий вопрос", - сказал Кошевой в программе "Звездный путь".

Он добавил, что очень скучает по прежнему Киеву, где постоянно было множество людей. При этом он уверен, что вскоре власти отстроят нашу страну, и все украинцы смогут вернуться домой.

Напомним, ранее дочь Кошевого сделала папе сюрприз и сама не смогла сдержать слез.

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