Стали известны подробности об избраннице продюсера.

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, который после начала полномасштабного вторжения исчез из информационного пространства и не высказывает свою позицию относительно войны в Украине, закрутил новый роман.

Об изменениях в его личной жизни сообщил российский продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что у Меладзе сейчас есть "новая муза", которой он посвящает песни.

"Новая избранница у него в любом случае есть, об этом говорят даже в наших кулуарах", - рассказал Дворцов в росСМИ.

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Он не назвал ее имя, однако подчеркнул, что девушка моложе Константина. Более того, она очень похожа на его бывшую Веру Брежневу. Россиянин также сделал предположение, что новая возлюбленная Меладзе может быть певицей, которая только начинает свою карьеру. Однако уверен, что продюсер все равно не забыл экс-супругу.

"Он хотел бы вернуть отношения с Верой, но она против этого. Она больше занята творчеством и личной жизнью", - добавил Сергей.

К слову, Константин Меладзе и Вера Брежнева скрывали свои отношения более 10 лет. Но в 2015 году продюсер и певица все же сыграли свадьбу. После начала большой войны ходили слухи, что мужчина развелся с артисткой из-за разных политических взглядов. Позже их завершение брака официально подтвердилось.

Напомним, ранее блогер "слил" нового бойфренда Веры Брежневой и назвал его имя.

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