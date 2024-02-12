Мужчина резко поднял ценник.

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе имеет недвижимость как в России, так и в Украине. Однако еще в прошлом году стало известно, что мужчина хочет быстрее продать свою виллу в Крыму, чтобы избежать вероятной "национализации" имущества и его перепродажи на незаконных торгах в стране-агрессоре.

Однако недавно в российских СМИ появилась информация, что Меладзе решил не спешить и поднял ценник за свою роскошную виллу. Если раньше на риелторских сайтах можно было найти объявления с ценой в 289 миллионов рублей (это примерно 119 миллионов гривень), то сейчас дом оценен в 396 миллионов рублей (примерно в 163 миллиона гривень). Причина повышения цены пока неизвестна.

Что известно о вилле Константина Меладзе

По слухам, Меладзе приобрел виллу еще в 2010 году. Это настоящий двухэтажный особняк общей площадью 703 кв. м, который находится в Гурзуфе. В нем расположены: хамам, винная комната, стиральная комната, спортзал, каминный зал, 5 спален, 6 санузлов и просторная гостиная с кухней. Для обслуживающего персонала также есть отдельный домик с рабочей кухней для поваров.

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Во дворе виллы есть лаунж-зона с беседкой и барбекю, а еще бассейн с подогревом, декоративный пруд с рыбками и деревянный детский домик с игровой площадкой.

Интересно, что сам Константин посещал особняк очень редко.

Напомним, недавно стало известно, что блогерша Даша Квиткова после развода с Никитой Добрынином продает дом за более чем 10 миллионов гривень.

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